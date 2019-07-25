"Богдан Моторс" просит защиты у послов стран G7 и ЕБА от давления со стороны НАБУ

Компания "Богдан Моторс" уведомила послов стран "большой семерки" и офис Европейской бизнес ассоциации о "политически мотивированных действиях" по отношению к предприятиям компании со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, соответствующие заявления с подробным изложением ситуации направлены в посольства указанных стран и офис ЕБА.

По его словам, в обращениях говорится о ходе событий 19 и 24 июля, когда работники НАБУ "путем организации тотальных следственных действий" парализовали работу управляющей компании "Богдан Моторс".

"Сегодня, создавая искусственную картинку для TV по надуманным фактам, на одного из крупнейших автопроизводителей пытаются навесить ярлыки несуществующих коррупционных схем. Такие действия вредят деловой репутации компании и бизнес-климату государства, в частности", - отмечают в компании.

Компания отмечает, что задействованные НАБУ силы и средства, скорее, напоминали силовую работу против террористических группировок (в следственных действиях был привлечен личный состав в полной экипировке со стрелковым автоматическим оружием), чем следственные действия, касающиеся только хозяйственной деятельности.

Кроме того, в дискретности постоянных обысков компания видит и другую цель - полную или частичную парализации работы "Богдан Моторс", предприятия которой задействованы в выполнении гособоронзаказа и контрактов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.

"Вынуждены просить у вас защиты, просим незамедлительно донести информацию дипломатическими каналами до соответствующих органов страны аккредитации и сообщить нам о принятых мерах", - говорится в заявлениях, подписанных генеральным директором АК "Богдан Моторс" Виталием Старосудом.

Как сообщалось, НАБУ дважды провело обыски в офисе "Богдан Моторс" в рамках двух уголовных производств: одно связано с растратой госимущества должностными лицами Минобороны при закупке спецтехники у "Богдан Моторс", второе – с кредитами Укрэксимбанка (Киев), которые были реструктуризированы автокомпанией.