СБУ разоблачила на взятке главного госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт"

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни Государственной фискальной службы.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от украинского гражданина $800. За указанную сумму злоумышленник обещал мужчине беспрепятственное прохождение таможенного контроля, в частности по проверке багажа во время прибытия авиационным транспортом в Украину из одной из стран Восточной Азии", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители задержали таможенника в Киеве во время передачи очередной суммы неправомерной выгоды в размере $400. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленником первой части взятки.

"Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в спецслужбе.