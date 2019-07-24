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16:28 24.07.2019

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

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Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что в настоящее время идут переговоры о возвращении в Украину Россией 24 украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

"Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она также добавила, что еще 18 июля подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО города Москвы. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ России и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления.

"Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены. Ждем моряков дома", - подытожила украинский омбудсмен.

Теги: #денисова #россия #украина #оон #моряки #азовское_море
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