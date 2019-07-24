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11:12 24.07.2019

Экс-"регионал" Ефремов покинул СИЗО

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Экс-"регионал" Ефремов покинул СИЗО

Экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов в среду вышел из следственного изолятора в г.Старобельск (Луганская обл.), сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей".

"Александр Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике", - говорится в сообщении.

В машине политика сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

Как сообщалось, 22 июля Киевский апелляционный суд по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Теги: #сизо #ефремов
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