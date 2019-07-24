События

08:13 24.07.2019

Взрыв на юго-западе Пакистана унес жизни двух человек, более 20 пострадали – полиция

1 мин читать
Взрыв на юго-западе Пакистана унес жизни двух человек, более 20 пострадали – полиция

Не менее двух человек погибли, 25 получили ранения в результате подрыва взрывного устройства в городе Кветта - столицы юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщают СМИ со ссылками на представителей полиции и медиков.

Самодельная бомба была прикреплена к мотоциклу, который был оставлен у входа в аптеку на оживленном перекрестке города.

По сведениям медработников, все пострадавшие госпитализированы и получают квалифицированную помощь.

Пока ни одна из активно действующих в этом районе Пакистана группировок боевиков не взяла на себя ответственность за взрыв.

Теги: #пострадавшие #взрыв #жертвы #пакистан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 22.07.2019
В Херсоне в результате ДТП перевернулся автомобиль, перевозивший бюллетени, пострадала полицейская

В Херсоне в результате ДТП перевернулся автомобиль, перевозивший бюллетени, пострадала полицейская

11:43 21.07.2019
В Луганской области два украинских бойца погибли, еще двое ранены от взрыва устройства, установленного ДРГ - ООС

В Луганской области два украинских бойца погибли, еще двое ранены от взрыва устройства, установленного ДРГ - ООС

22:41 19.07.2019
Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

01:25 17.07.2019
В Харькове легковушка въехала в агитпалатку, пострадала агитатор и двое прохожих

В Харькове легковушка въехала в агитпалатку, пострадала агитатор и двое прохожих

12:27 15.07.2019
Во двор ривненского предпринимателя неизвестные бросили гранату

Во двор ривненского предпринимателя неизвестные бросили гранату

09:50 15.07.2019
Три человека погибли, 17 пострадали вследствие столкновения легковушки с маршруткой "Львов-Киев"

Три человека погибли, 17 пострадали вследствие столкновения легковушки с маршруткой "Львов-Киев"

21:10 14.07.2019
В Ровенской области в ДТП пострадали четыре человека

В Ровенской области в ДТП пострадали четыре человека

14:47 13.07.2019
В Ривненской области от взрыва в сарае родного деда погибли двое его внуков

В Ривненской области от взрыва в сарае родного деда погибли двое его внуков

10:20 11.07.2019
В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

08:47 11.07.2019
Шестеро горняков госпитализированы вследствие пожара на шахте в Днепропетровской области

Шестеро горняков госпитализированы вследствие пожара на шахте в Днепропетровской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины призывает международное сообщество осудить решение Верховного суда России в отношении Павла Гриба

Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

Боевики с полуночи один раз открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС - штаб

Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Следствие получило материалы от компетентных органов 9 стран по делу об убийстве Шеремета

ПОСЛЕДНЕЕ

ОИК №105 в городе Счастье пересчитывает голоса, полиция усилила меры безопасности

В Обухове голоса избирателей считали в кафе

АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов

ВСП отправил в отставку судью, закрывшего дело Кернеса

Обработано 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14% голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

Тарас Батенко победил в 123 округе во Львовской области

Михаил Бондар победил в 119 округе во Львовской области

Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА