Кандидат от партии "Голос" Васильченко побеждает в 118 округе во Львове

Кандидат от политической партии "Голос" Галина Васильченко побеждает в округе №118 во Львове согласно данным на сайте ЦИК по результатам подсчета 100% протоколов.

По данным ЦИК, Васильченко набрала 31,61% голосов, на втором месте – депутат от этого округа в прошлом созыве Верховной Рады Богдан Дубневич, набравший 29, 81% голосов. На третьем месте футболист Артем Федецкий, кандидат от партии "Слуга народа" --12,42%.

Ранее Богдан Дубневич признал победу конкурентки.

В округ №118 входят части Лычаковского и Шевченковского районов Львова и Пустомыстовский район Львовской области.