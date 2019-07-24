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07:40 24.07.2019

Кандидат от партии "Голос" Васильченко побеждает в 118 округе во Львове

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Кандидат от партии "Голос" Васильченко побеждает в 118 округе во Львове

Кандидат от политической партии "Голос" Галина Васильченко побеждает в округе №118 во Львове согласно данным на сайте ЦИК по результатам подсчета 100% протоколов.

По данным ЦИК, Васильченко набрала 31,61% голосов, на втором месте – депутат от этого округа в прошлом созыве Верховной Рады Богдан Дубневич, набравший 29, 81% голосов. На третьем месте футболист Артем Федецкий, кандидат от партии "Слуга народа" --12,42%.

Ранее Богдан Дубневич признал победу конкурентки.

В округ №118 входят части Лычаковского и Шевченковского районов Львова и Пустомыстовский район Львовской области.

Теги: #львов #победа #украина #выборы
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Интерфакс-Украина
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