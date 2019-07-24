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04:11 24.07.2019

Начальник таможенного поста на Черниговщине задержан во время получения взятки - прокуратура

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Начальник таможенного поста на Черниговщине задержан во время получения взятки - прокуратура

У Военная прокуратура Центрального региона задержала во время получения неправомерной выгоды начальника таможенного поста на Черниговщине, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

"Таможенник наживался на беспрепятственном оформлении пиломатериалов. При получении очередной части взятки в размере 8 тыс. грн. начальника таможенного поста "Сновск" с посредником задержали сотрудники военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с оперативниками Управления защиты экономики в Черниговской области ДЗЭ Нацполиции и следователями Киевского теруправления ГБР", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Центрального региона Украины в вторник вечером.

Правоохранители установили, что с начала года начальнику таможенного поста другими субъектами хозяйствования перечислено более 200 тыс. грн. Эти факты будут проверяться в ходе досудебного расследования.

"Фигурантам готовится письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - подытожили в прокуратуре" – подытожили в прокуратуре.

 Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #прокуратура #взятка #украина #таможенник
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