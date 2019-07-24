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02:27 24.07.2019

Директор харьковского предприятия подозревается в растратах на 1,4 млн грн - прокуратура

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Харьковская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении в растрате бюджетных средств (ч. 3,4 ст. 191 УК Украины) директору одного из коммунальных предприятий областного центра.

"Коммунальщик безосновательно и незаконно, без согласования с профильным департаментом горсовета, заключал с частным обществом договоры субподряда на проведение ремонтов, которые должны были выполнять его подчиненные. Таким образом, в течение 2017-2018 годов между КП и ООО был заключен 16 договоров о проведении ремонтных работ, а на счета общества незаконно перечислено 1,4 млн грн бюджетных средств", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Совладельцу ООО также сообщено о подозрении в соорганизации бюджетных растрат (ч. 3 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам производства.

Кроме того, следствие устанавливает всех причастных к совершению преступления, а также проверяется возможная причастность директора коммунального предприятия к совершению аналогичных уголовных правонарушений.

 

Теги: #украина #растрата #харьков
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