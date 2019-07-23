События

11:17 23.07.2019

Кабмин уволил Державина с должности замглавы ФГИ и назначил Короткую

1 мин читать
Кабмин уволил Державина с должности замглавы ФГИ и назначил Короткую

Кабинет министров уволил Владимир Державина с должности заместителя главы Фонда государственного имущества (ФГИ) и назначил Елену Короткую, которая была в Фонде заместителем директора департамента приватизации.

Соответствующие правительственные постановления опубликованы в газете "Урядовый курьер" во вторник.

Державин занимал должность замглавы ФГИ с марта 2016 года и занимался направлением управления корпоративными правами государства.

Теги: #фги #кадры #державин #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:02 23.07.2019
ФГИ сменил 3 из 5 членов набсовета ОПЗ

ФГИ сменил 3 из 5 членов набсовета ОПЗ

22:59 21.07.2019
Переговоры о сотрудничестве Украины с МВФ возобновятся в сентябре - представитель президента в Кабмине

Переговоры о сотрудничестве Украины с МВФ возобновятся в сентябре - представитель президента в Кабмине

18:08 19.07.2019
Яника Мерило присоединилась к команде Гостаможенной службы

Яника Мерило присоединилась к команде Гостаможенной службы

17:11 19.07.2019
Зеленский уволил послов в 11 странах, в частности, в США, Армении, Туркменистане, на Кипре, в Аргентине и Ватикане

Зеленский уволил послов в 11 странах, в частности, в США, Армении, Туркменистане, на Кипре, в Аргентине и Ватикане

16:26 19.07.2019
Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого

Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого

16:06 19.07.2019
Врио председателя правления Радабанка стал начальник департамента риск-менеджмента и аналитики

Врио председателя правления Радабанка стал начальник департамента риск-менеджмента и аналитики

14:14 19.07.2019
ФГИ ожидает назначения советников по приватизации на ближайшем заседании Кабмина

ФГИ ожидает назначения советников по приватизации на ближайшем заседании Кабмина

17:26 18.07.2019
Кабмин Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Кабмин Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

16:13 18.07.2019
Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус

Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус

11:51 18.07.2019
В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Горсовет Черновцов 29 августа может рассмотреть петицию о запрете в городе ЛГБТ-мероприятий

У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства экс-главе одной из ОГА, подозреваемому в недекларировании имущества

Госпогранслужба в условиях российской агрессии продолжает системно реформироваться

Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении мужчины, "минировавшего" на Пасху религиозные учреждения столицы

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

Командующий ООС проверил боевые позиции в районе поселка Пески

Трамп пообещал технологическим компаниям США оперативное одобрение лицензий на работу с Huawei

Все КПВВ на Донбассе, включая "Майорское", открылись согласно графику работы и функционируют

Белый дом договорился с Конгрессом об увеличении лимита госдолга США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА