Кабмин уволил Державина с должности замглавы ФГИ и назначил Короткую

Кабинет министров уволил Владимир Державина с должности заместителя главы Фонда государственного имущества (ФГИ) и назначил Елену Короткую, которая была в Фонде заместителем директора департамента приватизации.

Соответствующие правительственные постановления опубликованы в газете "Урядовый курьер" во вторник.

Державин занимал должность замглавы ФГИ с марта 2016 года и занимался направлением управления корпоративными правами государства.