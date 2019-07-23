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10:00 23.07.2019

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

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В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для осуществления обстрелов и уничтожения видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ, которые установлены на линии разграничения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения, что будет дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и пренебрежения ими международными договоренностями", - сообщает ООС на странице в соцсети Фейсбук во вторник со ссылкой на командование объединенных сил

В ООС отмечают, что установленные СММ ОБСЕ онлайн-видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео-фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

"С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #снайперы #камеры #смм_обсе
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