События

07:16 23.07.2019

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

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За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

На Донбассе за минувшие сутки обстрелов украинских позиций не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

По данным украинской разведки 22 июля один боевик погиб и двое ранены.

"С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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