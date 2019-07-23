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05:05 23.07.2019

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

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США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира.

"Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать эти морские пути открытыми", - заявил Помпео в интервью телекомпании WFTV 9.

"В ней будут участвовать страны со всего мира", - уточнил он.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном, а желает, чтобы Тегеран изменил свое поведение.

"Президент ясно дал понять: мы не хотим войны с Ираном. Мы просто хотим, чтобы они прекратили заниматься террористической деятельностью по всему миру. Они не могут продолжать строить свою программу ядерного оружия", - сказал Помпео.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидерами Ирана.

"Действительно, президент сказал, что он счастлив поговорить с аятоллой, руководством Ирана по телефону без каких-либо предварительных условий. Президент твердо убежден, что говорить и иметь эти дипломатические обмены, чтобы избежать военного конфликта, является целью", - заявил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

Теги: #сша #коалиция #патрулирование #пролив
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