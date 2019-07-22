События

19:18 22.07.2019

Из Стамбула депортируют сирийцев-нелегалов

1 мин читать
Из Стамбула депортируют сирийцев-нелегалов

Власти Стамбула выдвинули ультиматум, согласно которому сирийцы, живущие в городе нелегально, обязаны покинуть город до 20 августа.

"Люди, имеющие сирийское гражданство, которые не имеют ни документов о временной защите (со стороны турецкого правительства), ни вида на жительство (в Турции), будут высланы в провинции, определенные (для их проживания) министерством внутренних дел Турции", - говорится в заявлении властей Стамбула, распространенном в понедельник.

В связи с этим турецкие силы безопасности ужесточили проверку документов в Стамбуле, в том числе на станциях метро, автовокзалах и районах с высокой плотностью проживания сирийских беженцев.

По данным СМИ, в Стамбуле живет более 500 тыс. беженцев из Сирии.

Согласно исследованию, опубликованному в начале июля университетом им. Кадира Хаса, доля турок, недовольных проживанием сирийцев в стране, увеличилась с 54,5% в 2017 году до 67,7% в 2019.

Теги: #сирийцы #депортация #турция #стамбул
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:47 19.07.2019
Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

22:53 18.07.2019
Трамп уточнил, что все же рассматривает санкции против Турции, но решение по ним пока не принял

Трамп уточнил, что все же рассматривает санкции против Турции, но решение по ним пока не принял

22:15 17.07.2019
США продолжат проводить учения с Турцией, несмотря на ситуацию вокруг С-400

США продолжат проводить учения с Турцией, несмотря на ситуацию вокруг С-400

15:52 17.07.2019
Трех турецких дипломатов убили в иракском Курдистане

Трех турецких дипломатов убили в иракском Курдистане

00:31 16.07.2019
Совет ЕС принял меры воздействия на Турцию в связи с бурением кипрского шельфа

Совет ЕС принял меры воздействия на Турцию в связи с бурением кипрского шельфа

03:32 15.07.2019
Турция приобретала С-400 для защиты национальной безопасности

Турция приобретала С-400 для защиты национальной безопасности

08:35 14.07.2019
США намерены на следующей неделе объявить о санкциях против Турции за приобретение у РФ С-400

США намерены на следующей неделе объявить о санкциях против Турции за приобретение у РФ С-400

18:29 12.07.2019
Курорты Турции затянуло дымом

Курорты Турции затянуло дымом

15:46 11.07.2019
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией

Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией

04:32 09.07.2019
Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

Генпрокурор Луценко ушел в отпуск

Правоохранители проводят следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте" по факту завладения $6 млн в оборонной сфере

ПОСЛЕДНЕЕ

Заключительная планирующая конференция многонациональных учений "Кленовая арка – 2019" началась в Житомире

На Донбассе в понедельник вражеских обстрелов не зафиксировано – ООС

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль

Генпрокурор Луценко ушел в отпуск

Правоохранители проводят следственные действия в Кабмине, Госпогранслужбе, ГФС, "Спецтехноэкспорте" по факту завладения $6 млн в оборонной сфере

Боевики в понедельник с полуночи огонь в зоне ООС не открывали - Минобороны

В Украине немного похолодает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА