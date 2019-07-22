События

12:26 22.07.2019

В Украине немного похолодает

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В ближайшие сутки погоду с дождями в Украине будут определять атмосферные фронты; с северо-запада Европы переместится порция более прохладного воздуха, поэтому в большинстве областей, кроме юга и востока, дневная температура снизится, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы (на большей части Правобережья местами), днем в южных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный (в восточной части – южный), 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-21°; днем 21-26°, в южной и восточной части 27-32°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июля самая высокая температура днем была +34,8 в 2001 году, самая низкая ночью +5,8 в 1904 году.

24 июля на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы (лишь в западных областях ночью без осадков). Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, на юге до 29°.

В Киеве - кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

22 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #прогноз
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