События

15:11 20.07.2019

Полиция проверяет информацию о выстреле по автобусу "Киев – Житомир"

1 мин читать
Полиция проверяет информацию о выстреле по автобусу "Киев – Житомир"

Водитель маршрутного такси сообщением "Киев – Житомир" обратился в полицию с информацией о том, что по его автобусу стреляли из автомобиля. Правоохранители задержали указанную машину и выясняют у водителя обстоятельства инцидента.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в субботу около 10-ти утра водитель маршрутки "Киев – Житомир" сказал полиции, что якобы из-за дорожного конфликта на фоне первоочередности проезда возле станции метро "Академгородок" водитель автомобиля "Опель Виваро" выстрелил из неустановленного оружия в направлении автобуса. Никто не пострадал.

Для розыска и задержания автомобиля, на который указал заявитель, в столице ввели соответствующий оперативный план. Вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину, общаются с водителем и пассажиром.

В то же время водитель маршрутного такси от написания заявления отказался и не предоставил информацию, есть ли у его транспортного средства какие-либо повреждения вследствие выстрела, позднее он уехал с места происшествия. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.

Теги: #маршрутка #полиция #выстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 20.07.2019
Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства перед выборами в Раду, открыто почти 40 дел

15:36 19.07.2019
В Харьковской области в случае "массовых минирований" в день выборов осмотр будут проводить полицейские райотделов

В Харьковской области в случае "массовых минирований" в день выборов осмотр будут проводить полицейские райотделов

14:14 19.07.2019
Подрывы банкоматов в Харькове и пригороде совершили разные люди

Подрывы банкоматов в Харькове и пригороде совершили разные люди

09:21 19.07.2019
Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и пригороде

Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и пригороде

04:07 19.07.2019
К концу этого года полицейские офицеры громады появятся в 802 объединенных громадах – Аваков

К концу этого года полицейские офицеры громады появятся в 802 объединенных громадах – Аваков

02:57 19.07.2019
Суд приговорил женщину, укусившую черниговскую патрульную к 2 годам лишения свободы - полиция

Суд приговорил женщину, укусившую черниговскую патрульную к 2 годам лишения свободы - полиция

18:19 18.07.2019
Полиция проверяет информацию о минировании 56 объектов в Харькове

Полиция проверяет информацию о минировании 56 объектов в Харькове

12:44 18.07.2019
Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

18:09 17.07.2019
Князев представил нового руководителя полиции Киевской области Небытова

Князев представил нового руководителя полиции Киевской области Небытова

18:05 17.07.2019
По результатам расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком 12 полицейских привлечены к ответственности, 6 уволены

По результатам расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком 12 полицейских привлечены к ответственности, 6 уволены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко о расследовании убийства Шеремета: Есть горячие версии

Зеленский ждет 23 июля руководителей силовых ведомств с докладом о ходе расследования убийства Шеремета

На Киевской таможне задержан грузовик с 98 картинами из Франции

В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства Павла Шеремета

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование

ПОСЛЕДНЕЕ

Катрин Денев в Одессе представила фильм "Прощание с ночью"

FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств и получения взяток в Дарницкой РГА в Киеве

Луценко о расследовании убийства Шеремета: Есть горячие версии

Коллеги и родные Шеремета ждут от президента Украины создания новой рабочей группы правоохранителей по расследованию убийства журналиста

В ОБСЕ призывают украинские власти завершить расследование убийства Шеремета

Зеленский ждет 23 июля руководителей силовых ведомств с докладом о ходе расследования убийства Шеремета

На Киевской таможне задержан грузовик с 98 картинами из Франции

В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства Павла Шеремета

Эксперты НАТО ознакомились в районе проведения ООС с различными аспектами коммуникации военных и местного населения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА