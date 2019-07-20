За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 26 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил, из них 11 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 20 раз обстреляли позиции ООС: дважды вблизи Широкино - из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Богдановкой - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; два раза неподалеку Марьинки - из минометов калибра 120-мм и снайперских винтовок; трижды по окраине Талаковки - из минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем; в районе Тарамчука - из автоматического гранатомета; два раза вблизи Гнутово - из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм; рядом с Новотроицком - из стрелкового оружия; неподалеку Березового - из гранатометов различных систем; по окраине Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Чермалыка - из миномета калибра 82-мм; дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 120 и 82-мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберного пулемета; по окраине Пищевика - из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: вблизи Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды рядом с Южным - из минометов калибра 82-мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; по окраине Луганского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе Счастья - из крупнокалиберного пулемета.

По данным украинской разведки 19 июля два боевика получили ранения.

"С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела украинских позиций: рядом с Гранитным - из стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны три раза: дважды вблизи Счастья - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных гранатометов; по окраине Нижнетеплого - из крупнокалиберного пулемета.