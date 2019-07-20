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04:45 20.07.2019

Два сотрудника патрульной полиции Винницкой области задержаны за систематическое взяточничество

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Два сотрудника патрульной полиции Винницкой области задержаны за систематическое взяточничество

Военная прокуратура Винницкого гарнизона задержала полицейских причастных к свыше 50 фактов взяточничества, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Начальник сектора реагирования патрульной полиции и инспектор Литинского отдела полиции Винниччины пойманы "на горячем" во время получения 6 тыс. грн "вознаграждения", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном в пятницу вечером.

В прокуратуре отметили, что правоохранители требовали взятку за непривлечение водителя к ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения. Во время передачи средств капитан и старший лейтенант были задержаны военной прокуратурой Винницкого гарнизона совместно с сотрудниками УСБУ в Винницкой области, Винницкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователями Хмельницкого теруправления ГБР.

"Только за последние несколько недель в ходе проведения негласных следственных действий правоохранителями задокументировано более 50 фактов систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами сектора реагирования патрульной полиции №4 Литинского отдела полиции ГУ Нацполиции в Винницкой области. Большинство из них - с участием задержанных сегодня патрульных. Полицейские брали "дань" за неразоблачение в преступлении против собственности, проезд фур через город, и тому подобное. "Жертвами" их вымогательства становились также иностранцы", – добавили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, устанавливаются все причастные полицейские. Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #взятка #прокуратура #полицейские
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