ПАО "Мотор Сич" всегда платило и платит налоги в бюджет Украины

В ПАО "Мотор Сич " (Запорожье) не располагает информацией о каких-либо налоговых платежах на неподконтрольных Украине территориях, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета ПАО Анатолий Малыш.

Комментирую по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" сообщение пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) о выявленных налоговых платежах в Центральный республиканский банк ДНР "Снежнянским машиностроительным заводом (Донецкая обл., ранее структурное подразделение "Мотор Сичи" – ИФ) Малыш подчеркнул: "Мотор Сич" всегда платила налоги только в государственный бюджет страны".

"Нам ничего не известно о платежах, осуществляемых на территориях, неподконтрольных Украине. Мы никогда этого не делали", - добавил он.

Как сообщалось ранее в пятницу, сотрудники СБУ в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы компаний ПАО "Мотор Сич" – "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики". В результате операции в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты не предусмотренных действующим украинским законодательством так называемых "налогов и других обязательных платежей".

По данным из открытых источников, почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат ВР VIII созыва (группа "Воля народа") Вячеслав Богуслаев на внеочередных парламентских выборах, намеченных на 21 июля, баллотируется по мажоритарному округу №77 в Запорожье.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. ПАО участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.