Вызванный на 19 июля в НАБУ Гладковский уведомил детектива о нахождении за пределами Украины и готовности встретиться по возвращении в страну

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, приглашенный 19 июля на 15.00 в НАБУ для дачи показаний в качестве свидетеля, уведомил антикоррупционный орган, что находится за пределами Украины и будет готов встретиться с детективом по возвращении в страну.

Как сообщила пресс-служба корпорации "Богдан" в пятницу, о причинах своей неявки в НАБУ Гладковский в определенном законом порядке проинформировал детективов антикоррупционного органа.

"Сразу после возвращения в Украину, в случае необходимости, Олег Гладковский явится к детективу НАБУ", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Гладковский приглашен для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

В корпорации уточняли, что на данном этапе правоохранительными органами не открыто ни одного уголовного дела в отношении Гладковского.

Ранее, 17 июля, со ссылкой на источник была обнародована информация о том, что Гладковский вызван на допрос в НАБУ на 17 июля в рамках расследования уголовного производства о коррупции в госконцерне "Укроборонпром", однако у Гладковского эту информацию опровергли со ссылкой на официальную повестку на 19 июля для дачи показаний в качестве свидетеля.

Возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня 2018 и по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю, первый замсекретаря СНБО Гладковский был уволен указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info о коррупции в оборонном секторе.

Недавно Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.