События

11:43 19.07.2019

В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

2 мин читать
В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

Украинские правоохранители задержали, а суд арестовал гражданина одного из соседних государств, подозреваемого в организации разбойного нападения и умышленного убийства в мае этого года бывшего мэра г.Тирасполь (непризнанная ПМР, Молдова) Андрея Безбабченко.

"Как выяснилось, … зная о состоянии потерпевшего, подозреваемый - 56-летний уроженец соседнего государства - решил завладеть его имуществом. Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили", - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области.

В ведомстве напомнили, что в мае в полицию обратилась жена потерпевшего с заявлением об исчезновении своего мужа и его автомобиля. Обстановка в доме, где он жил, была нарушена. Спустя некоторое время тело погибшего со следами насильственной смерти полицейские нашли на территории нежилой постройки в Лиманском районе.

Указанное событие было квалифицировано по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления", - информируют в полиции области.

Как сообщалось, тело мужчины со следами насильственной смерти было найдено в Лиманском районе Одесской области 23 мая 2019 года. Местные СМИ сообщали, что погибший - быший мэр г.Тирасполь (Молдова) Андрей Безбабченко.

Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в областном управлении Национальной полиции сообщает, что погибший – Безбабченко и он найдет мертвым возле с.Вапнярка Лиманского района: "Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль "Инфинити".

Безбабченко в 2012 году возгласил т.н."государственной администрации Тирасполя и Днестровска" на неподконтрольной правительству Молдовы территории, но 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента" т.н. "Приднестровской республики" Евгения Шевчука, после поражения которого проживал на территории Украины.

Теги: #молдова #задержание #украина #одесса #убийство #тирасполь #арест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:15 19.07.2019
Украина вновь призывает РФ к скорейшим переговорам о транзите газа на условиях ЕС

Украина вновь призывает РФ к скорейшим переговорам о транзите газа на условиях ЕС

11:06 19.07.2019
Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

10:47 19.07.2019
Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

10:42 19.07.2019
Зеленский: Россия должна вернуть Украине удерживаемых под арестом украинских моряков не в порядке обмена

Зеленский: Россия должна вернуть Украине удерживаемых под арестом украинских моряков не в порядке обмена

10:24 19.07.2019
Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

08:41 19.07.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:09 19.07.2019
В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

В больницах Ривненской области находится 38 человек, из них 7 детей, которые были госпитализировали из кафе с признаками пищевого отравления – ГСЧС

07:18 19.07.2019
За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

06:26 19.07.2019
С 19 по 21 июля на ул. Палладина частично ограничат движение - КГГА

С 19 по 21 июля на ул. Палладина частично ограничат движение - КГГА

05:11 19.07.2019
Патрульный катер "Славянск" завершил ходовые испытания

Патрульный катер "Славянск" завершил ходовые испытания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан моторс" по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба

Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и пригороде

В Офисе Зеленского в ответ на предложение РФ освободить Вышинского предлагают освободить Сенцова и сделать это параллельно – Мендель

НБУ заявляет о победе в Верховном суде в споре со связанным с Коломойским "Эрланом" на 3 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан моторс" по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

lifecell и monobank запустили услугу нотификации абонентов оператора

Киевсовет предлагает "Укрпоште" альтернативные варианты для перемещения отделения на ул. Б.Хмельницкого

Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

УВКБ ООН направило медоборудование и стройматериалы на оккупированный Донбасс

Движение транспорта на км 25+307 дороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" ограничат с 20 июля по 20 октября из-за капремонта развязки

Иран предложил немедленно ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ в обмен на отмену санкций США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА