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23:29 18.07.2019

Зеленский указал на необходимость обновления городского транспорта Запорожья, борьбы с наркотиками и амброзией в городе

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Зеленский указал на необходимость обновления городского транспорта Запорожья, борьбы с наркотиками и амброзией в городе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Запорожья Владимира Буряка обратить внимание на решение некоторых проблем города, в частности, вопрос обновления городского транспорта, борьбы с наркотиками и амброзией.

Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в Запорожскую область 18 июля Зеленский пообщался с общественным активистом Русланом Ханумаком, который рассказал о наиболее актуальных проблемах города и зачитал обращения жителей Запорожья, в которых, в частности, идет речь о проблеме торговли наркотиками, а также о нелегальных ломбардах и игорных заведениях.

"Торговлю наркотиками надо прекратить совсем. По поводу игровых автоматов и ломбардов мы готовим большой законопроект", – отметил президент, обращаясь к мэру и начальнику управления полиции Запорожья.

Отдельное внимание было уделено проблеме амброзии, провоцирующей аллергические заболевания у жителей Запорожья. Мэр Владимир Буряк рассказал о программе борьбы с этим растением.

Еще одной проблемой является обновление подвижного состава городского транспорта и его оснащение кондиционерами. Президент поинтересовался, сколько средств нужно городу для закупки современного транспорта. Мэр отметил, что в ближайшее время будет реализована соответствующая программа.

Глава государства поставил задачу до 15 октября показать первые результаты в решении указанных проблем. "15 октября мы приедем и проверим три вопроса: кондиционеры в троллейбусах, борьба с наркотиками и вопрос амброзии", - резюмировал он.

Теги: #зеленский #украина #проблемы #запорожье
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