Зеленский дал задание возобновить достройку моста в Запорожье в начале 2020г

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел объект незавершенного строительства "Автотранспортная магистраль через р.Днепр в г.Запорожье" и дал задание возобновить достройку моста в кратчайшие сроки - уже в начале 2020 года, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко рассказал, что строительство автотранспортной магистрали начато в 2004 году, заказчиком работ выступало КП "Управление капитального строительства" Запорожского горисполкома, генеральной подрядной организацией - ОАО "Мостострой". В 2011 году объект передали в подчинение "Укравтодора". Финансирование строительных работ прекратилось в 2014-м, потратили 2,8млрд грн", - говориться в обнародованном в четверг вечером пресс-службой президента сообщении.

После этого Зеленский поинтересовался, сколько времени и средств потребуется для завершения строительства моста.

"По словам Ивко, сегодня выполнено 35% строительных работ и проводится корректировка проекта строительства, которая должна завершиться к середине ноября и стоит 30млн грн. Планируется изменить 50% проектной документации", - отмечается в информации

После этого, по словам начальника Службы автодорог области, будет объявлен международный тендер на строительство и строительные работы будут длиться ориентировочно пять лет.

"Почему пять лет? Приведите мировые примеры такого строительства. Дамба не может стоять пять лет. Через пять-шесть лет мост нам не понадобится", - отметил президент.

Представители "Укравтодора" на это отметили, что через два года можно завершить строительство первой очереди моста.

Глава государства призвал мэра Запорожья Владимира Буряка найти средства на завершение корректировки проекта. "Корректировка проекта должна быть завершена до 15 ноября", - сказал Зеленский, подчеркнув, что во время строительства моста стоит использовать отечественные материалы.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк предложил предусмотреть частичное финансирование строительных работ из госбюджета.

Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Алексею Гончаруку координировать вопросы финансирования строительства моста.

"Согласно проекту, автотранспортная магистраль через о. Хортица соединяет правобережную и левобережную части Запорожья и включает: шесть транспортных развязок, 24 искусственных сооружения - это два внеклассовых моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения, 14 эстакад, восемь путепроводов", - говорится в сообщении.