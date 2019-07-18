СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередные попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и повлиять на ход и подготовку к внеочередным парламентским выборам, сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

"С начала этого года по заданию представителя вражеских спецслужб жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях… За материальную выгоду женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крымского полуострова, популяризировали террористические организации "Д/ЛНР"", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным спецслужбы, после объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону задание создать в украинском сегменте сети Интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в народные депутаты.

"Эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирации вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивного воздействия на электоральные предпочтения избирателей. Кроме того, среди материалов, распространяемых в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти", - отмечают в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Во время следственных действий изъята компьютерная техника и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование.