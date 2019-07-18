МККК направил в ОРДЛО 91,1 т гуманитарной помощи - Госпогранслужба

Международный Комитет Красного Креста (МККК) доставил через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 91,1 тонны гуманитарной помощи.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ (временно оккупированную территорию Украины – ИФ) проследовало 5 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом (медицинское оборудование, гигиенические наборы и продуктовые наборы) от Международного Комитета Красного Креста общим весом 91,1 тонны", - сообщает утром в четверг Государственная пограничная служба Украины.