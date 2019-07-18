События

07:12 18.07.2019

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

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За минувшие сутки боевики на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм... В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевкм - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

трижды рядом Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Водяного – из станкового противотанкового гранатомета, дважды в районе н.п. Павлополь – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Талаковкой - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета, дважды в районе н.п. Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли 1 раз. В частности, окраину Екатериновки - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

По данным украинской разведки 17 июля четыре боевика ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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