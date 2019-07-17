События

23:00 17.07.2019

В Польше в ДТП погиб украинец

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В результате дорожно-транспортного происшествия неподалеку Варшавы погиб украинец, сообщает "Польское радио".

Как сообщается, гражданин Украины съехал на встречную полосу, где столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в г.Юзефув на пути из Отвоцка к Варшаве.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Водитель цистерны, перевозивший 27 тонн цемента, был трезв. Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.

Теги: #украинец #дтп #польша #украина
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