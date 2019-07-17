В Польше в ДТП погиб украинец

В результате дорожно-транспортного происшествия неподалеку Варшавы погиб украинец, сообщает "Польское радио".

Как сообщается, гражданин Украины съехал на встречную полосу, где столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в г.Юзефув на пути из Отвоцка к Варшаве.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Водитель цистерны, перевозивший 27 тонн цемента, был трезв. Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.