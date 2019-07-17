Ребенок, которого искали после оползня в песчаном карьере в Ровенской области, найден погибшим - ГСЧС

Десятилетний Максим Палько, поиски которого продолжались около трех часов после оползня песка в карьере возле с.Ясногорка Сарненского района Ровенской области, найден погибшим.

"По состоянию на 19:05 в песчаном карьере на месте оползня сотрудниками ГСЧС найден мертвым Максим Палько", - сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду.

Как сообщалось, двое детей были засыпаны песком в карьере возле Ясногорки, один из них был найден живым и в настоящее время госпитализирован, поиски другого были начаты с участием местных жителей и подразделения ГСЧС. Информация об инциденте поступила спасателям в 16:22.