События

18:43 17.07.2019

У Гладковского опровергают информацию о его вызове на допрос 17 июля

1 мин читать
У Гладковского опровергают информацию о его вызове на допрос 17 июля

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский расценивает как политический заказ информацию в СМИ о вызове его на допрос в НАБУ на 17 июля, на который он якобы не явился, и уточняет, что он приглашен к следователю на 19 июля для дачи показаний в качестве свидетеля.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля со ссылкой на официальную повестку следователя, Гладковский приглашен для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Он назвал "политическим заказом" информацию СМИ о якобы вызове на допрос Гладковского 17 июля в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

В этой связи Красуля уточнил: на данном этапе правоохранительными органами не открыто ни одного уголовного дела в отношении Гладковского.

"Мы призываем СМИ проверять достоверность информации перед обнародованием", - отметил он.

Ранее в среду со ссылкой на источник была озвучена информация о том, что Гладковский вызван на допрос в НАБУ на 17 июля в рамках расследования уголовного производства о коррупции в госконцерне "Укроборонпром". Некоторые СМИ сообщили, что Гладковский на допрос не явился.

Теги: #набу #допрос #гладковский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 17.07.2019
Гладковского в среду вызывают на допрос в НАБУ

Гладковского в среду вызывают на допрос в НАБУ

12:05 17.07.2019
НАБУ и САП призывают Раду проголосовать предложенные Зеленским изменения в закон о ВАКС, чтобы недопустить блокирование его работы

НАБУ и САП призывают Раду проголосовать предложенные Зеленским изменения в закон о ВАКС, чтобы недопустить блокирование его работы

11:48 17.07.2019
Порошенко не пришел на допрос в ГБР, будет вызываться повторно после 21 июля – Труба

Порошенко не пришел на допрос в ГБР, будет вызываться повторно после 21 июля – Труба

23:20 16.07.2019
Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

19:20 16.07.2019
Добкина вызывают на допрос 25 июля как свидетеля по делу о покушении на Януковича

Добкина вызывают на допрос 25 июля как свидетеля по делу о покушении на Януковича

14:36 15.07.2019
Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

15:51 12.07.2019
НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

11:50 11.07.2019
ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

13:43 10.07.2019
Насалик считает подозрения НАБУ и САП безосновательными

Насалик считает подозрения НАБУ и САП безосновательными

11:07 10.07.2019
Заместитель руководителя Укргосархива уведомлен о подозрении - НАБУ

Заместитель руководителя Укргосархива уведомлен о подозрении - НАБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Денисова надеется на освобождение украинских моряков под ее личное обязательство

Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства РФ на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

По результатам расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком 12 полицейских привлечены к ответственности, 6 уволены

В Ривненской области двоих детей засыпало песком в карьере, один госпитализирован, другого ищут

Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский не рассматривает экс-начальника Восточного управления Госпогранслужбы Слюсарева как кандидата на пост главы Харьковской ОГА

Денисова надеется на освобождение украинских моряков под ее личное обязательство

Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства РФ на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

КС обнародовал решение о конституционности закона "Об образовании" с языковой статьей включительно

Князев представил нового руководителя полиции Киевской области Небытова

Станция Киевского метро "Дворец спорта" открыта после проверки сообщения о минировании

По результатам расследования убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком 12 полицейских привлечены к ответственности, 6 уволены

В Ривненской области двоих детей засыпало песком в карьере, один госпитализирован, другого ищут

Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

В Краматорске умер наблюдатель СММ ОБСЕ, сообщил посол Польши

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА