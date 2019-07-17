У Гладковского опровергают информацию о его вызове на допрос 17 июля

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский расценивает как политический заказ информацию в СМИ о вызове его на допрос в НАБУ на 17 июля, на который он якобы не явился, и уточняет, что он приглашен к следователю на 19 июля для дачи показаний в качестве свидетеля.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля со ссылкой на официальную повестку следователя, Гладковский приглашен для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Он назвал "политическим заказом" информацию СМИ о якобы вызове на допрос Гладковского 17 июля в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

В этой связи Красуля уточнил: на данном этапе правоохранительными органами не открыто ни одного уголовного дела в отношении Гладковского.

"Мы призываем СМИ проверять достоверность информации перед обнародованием", - отметил он.

Ранее в среду со ссылкой на источник была озвучена информация о том, что Гладковский вызван на допрос в НАБУ на 17 июля в рамках расследования уголовного производства о коррупции в госконцерне "Укроборонпром". Некоторые СМИ сообщили, что Гладковский на допрос не явился.