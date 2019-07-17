В Ривненской области двоих детей засыпало песком в карьере, один госпитализирован, другого ищут

Двое детей были засыпаны песком в карьере возле с.Ясногорка Сарненского района Ривненской области во вторник, поиски одного из них продолжаются, другой найден живым и в настоящее время госпитализирован, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду.

"17 июля в 16:22 в ГСЧС поступила информация о том, что… на территории песчаного карьера произошел оползень песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего было засыпано двоих детей. Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

К поискам привлечено местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек и двух единиц техники.