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16:39 17.07.2019

Данилюк: РФ пытается сместить внимание международного сообщества накануне годовщины катастрофы рейса МН17

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Данилюк: РФ пытается сместить внимание международного сообщества накануне годовщины катастрофы рейса МН17

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что в 5-ю годовщину катастрофы рейса МН17, который был сбит над Донбассом с российского ЗРК "Бук", Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества вымышленными проблемами, но агрессору не удастся избежать наказания.

Как сообщается во вторник на сайте СНБО, ровно пять лет назад боевики сбили самолет рейса МН17 "Малазийских авиалиний" возле г.Тореза на временно оккупированной территории, в результате чего погибли 298 человек.

Данилюк напомнил, что международная следственная комиссия, в состав которой входит и Украина, доказала, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России.

В то же время, как отметил секретарь СНБО, хотя вина России де-факто доказана, агрессор "придумывает все новые версии, пытается запутать следы и отвлечь внимание международного сообщества вымышленными проблемами".

"Вчера страна-агрессор инициировала заседание Совета безопасности ООН по "проблеме" украинского "языкового закона". Это очевидная попытка сместить акцент внимания накануне годовщины", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что следствие продолжается, поэтому важно постоянно говорить о трагедии рейса МН17.

"За информационным шумом мы не имеем права забыть прошлые трагедии. Сегодня я разделяю скорбь родных и близких погибших. Для них мы можем сделать самое главное - доказать, что Украина и мир не оставляют такие преступления без наказания", - сказал он.

Теги: #мн17 #снбо #данилюк
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