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13:39 17.07.2019

В рамках расследования дел по ситуации в Конституционном суде будут проводиться допросы судей - Труба

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В рамках расследования дел по ситуации в Конституционном суде будут проводиться допросы судей - Труба

В рамках расследования фактовых уголовных производств по ситуации в Конституционном суде Украины будут проводиться допросы судей, заявляет директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" относительно расследования уголовных производств по событиям вокруг КС, директор Госбюро пояснил, что действительно расследуется два производства.

По словам Трубы, одно дело касается возможных противоправных действий экс-главы КС Станислава Шевчука. "Экс-глава суда также обратился к нам с заявлением относительно действий судей Конституционного суда по снятию его с занимаемой должности", - рассказал он.

"Мы в этом производстве также начинаем проведение следственных действий. Производство зарегистрировано несколько дней назад, поэтому точно результатов ещё нет", сказал Труба.

Отвечая на вопрос о том, буду ли в рамках расследования вызываться на допрос судьи КС, директор ГБР отметил: "Конечно. Для того чтобы мы установили достоверность фактов, которые изложены в заявлениях одной и второй стороны, необходимо вызывать на допрос этих лиц".

В настоящее время, как уточнил Труба, вызовов на допрос судей пока ещё не было.

Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава КС Шевчук был уволен с должности судьи Конституционного суда Украины на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

Окружной админсуд Киева открыл производство и назначил на 11 июня подготовительное заседание по делу об увольнении Шевчука с должности судьи Конституционного суда Украины.

Суд обязал ответчика – Конституционный суд – подать все материалы, которые были или должны быть приняты ими во внимание при принятии решения об увольнении Шевчука. Также Окружной админсуд истребует надлежащим образом заверенные копии стенограмм заседаний КС за 14 мая.

Шевчук просит суд признать противоправными действия КС относительно, по его мнению, незаконного увольнения с должности судьи КС. Кроме этого, истец просит признать противоправным и отменить постановление КС о его увольнении с должности судьи КС.

Теги: #гбр #судьи #ксу #труба
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