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08:17 17.07.2019

В больницах Ровенской области находится 58 человек, из них 13 детей, которые были госпитализированы из кафе с признаками пищевого отравления

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В больницах Ровенской области находится 58 человек, из них 13 детей, которые были госпитализированы из кафе с признаками пищевого отравления

Состоянием на утро среды в медучреждениях Здолбуновского района Ровенской области находится 58 человек, из них 13 детей, которые 15 июля были госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 17 июля в лечебных учреждениях находится 58 человек (из них 13 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Как сообщалось, 15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области госпитализированы 8 человек (из них 3 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).

Теги: #ровенская #отравление #кафе
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