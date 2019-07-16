Замминистра обороны Саудовской Аравии встретился со спецпосланником генсека ООН по Йемену

Заместитель главы Минобороны Саудовской Аравии Халед бин Салман Аль-Сауд на встрече со спецпосланником генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом заявил о приверженности Эр-Рияда политическому решению конфликта в Йемене.

"Встретился со спецпосланником генсека ООН по Йемену, чтобы подчеркнуть нашу приверженность благополучию йеменского народа и необходимость прекращения вмешательства Ирана в Йемен. Я также подчеркнул нашу поддержку политического решения и необходимость выполнения хуситами подписанных ими соглашений, в том числе тех, что были достигнуты в Стокгольме", - написал замминистра в своем твиттере.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которые считаются близкими Ирану.