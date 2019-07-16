События

04:18 16.07.2019

Глава МИД Ирана считает, что Трамп не хочет войны с Ираном, но в его окружении есть желающие начать конфликт

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 Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ни руководство Ирана, ни президент США не хотят войны, однако этого могут хотеть люди в окружении Дональда Трампа.

"Я не верю, что президент Трамп хочет войны. Но я верю, что вокруг него есть люди, которые не будут возражать", - сказал Зариф в интервью NBC.

"Но я не думаю, что они преуспеют, потому что, в конце концов, я думаю, что благоразумие победит", - добавил он.

Глава МИД Ирана также отметил, что люди знают, что Иран - "большая, гордая страна".

"И мы не будем относиться к военному нападению легкомысленно", - подчеркнул Зариф.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в конференции ООН по устойчивому развитию, но его участие в мероприятии было под вопросом из-за американских санкций.

В конце концов, Зариф получил визу в выходные. Однако главе МИД Ирана и его коллегам разрешается перемещаться только между штаб-квартирой ООН и иранской миссией в нескольких кварталах от нее, а также в резиденцию посла Ирана в ООН.

Госсекретарь США Майк Помпео защитил это решение в интервью Washington Post, заявив: "Американские дипломаты не бродят вокруг Тегерана, поэтому мы не видим никаких причин для иранских дипломатов свободно бродить по Нью-Йорку."

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий(СВПД) и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней. В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.

 

Теги: #сша #война #мнение #иран
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