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21:36 15.07.2019

Республиканцы в конгрессе критикуют Трампа за расистские высказывания в адрес демократов

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Республиканцы в конгрессе критикуют Трампа за расистские высказывания в адрес демократов

Все больше членов Республиканской партии США критикуют президента Дональда Трампа за недавние резкие высказывания в адрес ряда политиков-демократов, пишет в понедельник газета The Hill.

"На мой взгляд, эти высказывания расистские и с признаками ксенофобии, а также они неточные", - заявил единственный в палате представителей США республиканец афроамериканского происхождения Уилл Херд.

"Четыре женщины, о которых он говорит, являются гражданами Соединенных Штатов, и трое из четырех здесь родились. Это поведение недостойное лидера свободного мира", - считает он.

Еще один член палаты представителей от Республиканской партии - Пит Олсон - призвал президента США отказаться от своих комментариев. Он заявил, что заявления президента "не отражают позицию" порядка миллиона жителей округа, который он представляет в конгрессе.

В свою очередь другой член палаты представителей, Сьюзан Брукс, заявила, что слова Трампа "неуместные и не отражают американские ценности". Она считает, что руководству страны следует "повысить уровень вежливости".

Республиканец Чип Рой заявил, что Трамп неправ, когда говорит, что "у любого американского гражданина есть дом помимо Соединенных Штатов". Однако он вместе с тем раскритиковал и тех демократов, на которых обрушился ранее с критикой сам президент.

"Президент был неправ, когда говорил, что у любого американца, из Конгресса или нет, есть какой-то дом, кроме США. Но я также считаю, что тех людей, которые нарушают законодательство об иммиграции, нужно немедленно отправлять домой, а также отправлять домой тех членов палаты представителей, которые отказываются защищать Америку", - написал он в своем твиттере.

Член палаты представителей Пол Митчелл заявил, что "разделяет недовольство некоторых членов партии" относительно высказываний Трампа.

"Господин президент, нам нужно быть выше подобного рода заявлений", - убежден он.

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

Теги: #твиттер #сша #трамп #республиканцы
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