События

17:06 15.07.2019

Россия не обязана выполнять решение суда по украинским морякам, но уважает его и готова к диалогу с Украиной и "двустороннему движению" – Москалькова

2 мин читать
Россия не обязана выполнять решение суда по украинским морякам, но уважает его и готова к диалогу с Украиной и "двустороннему движению" – Москалькова

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Россия не обязана выполнять решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков, но относится к нему с уважением и готова к диалогу по принципу "улицы с двусторонним движением".

"Международный суд не выслушал российскую сторону и решение его не является обязательным для РФ, поскольку Россия не находится под юрисдикцией Международного трибунала по морскому праву. Но для нашей страны международное решение вызывает уважение, и мы их рассматриваем. Поэтому диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы эта улица была с двусторонним движением, и хотелось бы тоже понять, за что осуждены Баранов и Одинцов, которые всего лишь выбрали гражданство другой страны? Так же можно осудить любого другого человека, который выбрал гражданство США или Израиля", - сказала она журналистам в понедельник в Киеве после завершения суда по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Москалькова напомнила, что Российская Федерация направила ноту в Украину, что готова освободить пленных моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть захваченные украинские суда, если они будут сохранены как доказательства по данному делу.

"Международный трибунал по морскому праву не ставил вопрос о прекращении уголовного дела или приостановлении его, но ставил вопрос об освобождении как, я так думаю, возможно, о замене меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила она.

Москалькова указала, что на соответствующую ноту МИД РФ была получена отрицательная нота из Украины, о которой президент Украины Владимир Зеленский не знал, и он свою позицию высказал.

"Но диалог продолжается. Сегодня нужно искать точки соприкосновения и оказания помощи людям, гуманитарной, и возможности решения вопроса. Если мы будем уходить во взаимные обиды и обвинения, то это будет снова тупик", - подчеркнула она.

Теги: #трибунал #москалькова #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 15.07.2019
Вопрос обмена задержанных близ Керченского пролива украинских моряков обсуждается с Украиной - МИД РФ

Вопрос обмена задержанных близ Керченского пролива украинских моряков обсуждается с Украиной - МИД РФ

14:16 15.07.2019
Москалькова обсудит вопрос возможности допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования – Денисова

Москалькова обсудит вопрос возможности допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования – Денисова

13:37 15.07.2019
Денисова надеется, что во вторник украинский и российский омбудсмены обменяются списками задержанных украинцев и россиян

Денисова надеется, что во вторник украинский и российский омбудсмены обменяются списками задержанных украинцев и россиян

13:06 15.07.2019
Суд Москве в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

Суд Москве в среду рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам

12:52 15.07.2019
Денисова и Москалькова обсуждают в Киеве перспективы освобождения задержанных в странах сограждан

Денисова и Москалькова обсуждают в Киеве перспективы освобождения задержанных в странах сограждан

11:09 15.07.2019
Денисова и Москалькова проведут встречу в понедельник в Киеве

Денисова и Москалькова проведут встречу в понедельник в Киеве

13:03 10.07.2019
Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и журналиста Вышинского в Украине – Песков

20:22 09.07.2019
Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Следствие завершило расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков

10:08 07.07.2019
Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

Зеленский присвоил 36-ой отдельной бригаде морской пехоты ВСУ почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского"

09:46 07.07.2019
Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Зеленский: мы работаем днем и ночью для возвращения наших моряков домой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд по делу Вышинского перенесли на пятницу, 19 июля

МВД Украины возобновило розыск Иванющенко

Денисова надеется, что во вторник украинский и российский омбудсмены обменяются списками задержанных украинцев и россиян

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие 5 обстрелов боевиков – Минобороны

Суд отложил до середины сентября рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича - представитель обвинения

ПОСЛЕДНЕЕ

Полное решение итальянского суда по нацгвардейцу Маркиву будет обнародовано в течение 60 дней – посол Италии

Киев планирует до 2024г обеспечить жильем 1,9 тыс. участников АТО

Суд по делу Вышинского перенесли на пятницу, 19 июля

МВД Украины возобновило розыск Иванющенко

Информация о минировании 5 вузов в Харькове не подтвердилась - полиция

Француженку-антрополога арестовали в Иране за шпионаж

Зеленский поручил Кабмину обеспечить в День независимости возложение цветов к памятникам и местам захоронений, в частности, участников войны на Донбассе

Решение итальянского суда по гвардейцу Маркиву вредит отношениям Украины и Италии – Аваков

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие 5 обстрелов боевиков – Минобороны

Суд отложил до середины сентября рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича - представитель обвинения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА