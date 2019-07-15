Зеленский поручил Кабмину обеспечить в День независимости возложение цветов к памятникам и местам захоронений, в частности, участников войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-летия Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан 11 июля.

Правительству поручено 23 августа 2019 года, в День Государственного флага Украины, предусмотреть проведение в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины.

24 августа 2019, в День Независимости Украины, поручено обеспечить проведение торжественных мероприятий в Киеве, других населенных пунктах с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей других государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Также поручено провести церемонии возложения в Киеве и других населенных пунктах цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников операции объединенных сил, антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, предлагается провести тематические научные, научно-практические конференции, круглые столы, посвященные 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины; информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, направленные на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, воспитания уважения к государственным символам Украины.

Правительству поручено содействовать реализации инициатив общественности, направленных на укрепление национального единства, консолидации общества в деле развития государства, развитие межрегиональных связей, распространение информации и знаний об Украине, утверждение ее положительного имиджа в мире; обеспечить широкое освещение подготовки и празднования этих дат, трансляцию тематических передач и фильмов.

Правительство должно обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа 2019 года молебны за Украину.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины.

Областным, Киевской городской государственным администрациям необходимо обеспечить разработку и реализацию региональных планов мероприятий по празднованию 23 и 24 августа.

Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственной администрации принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения соответствующих мероприятий.

Как сообщалось, 9 июля Зеленский предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным. "Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", - подчеркнул Зеленский.