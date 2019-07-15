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13:18 15.07.2019

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие 5 обстрелов боевиков – Минобороны

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Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие 5 обстрелов боевиков – Минобороны

С начала суток понедельника боевики на Донбассе осуществили 5 прицельных обстрелов позиций украинских военнослужащих, вследствие чего один украинский боец получил ранения и был эвакуирован, сообщают в понедельник днем в Минобороны Украины и добавляют, что помимо этого произошло боестолкновение с диверсионно-разведывательной группой.

"… к сожалению, по имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток один наш защитник получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное", - рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

По его словам, обстрелы боевиков зафиксированы: из крупнокалиберных пулеметов - в районе Луганского, из стрелкового оружия - вблизи Широкино. С полуночи противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у Водяного, а после 05.15 - выпустил 4 мины калибра 82 мм.

С 05.20 в течение часа боевые действия продолжались вблизи Новоалександровки. От села Калиново-Борщеватое боевики выпустили по позициям украинских воинов 14 мин 120-го и 82-го калибров, вели плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. "Защитники Украины вели огонь и подавляли вражескую вооруженную активность без нарушения Минских соглашений", - подчеркнул он.

Кроме этого, по имеющейся на данный момент информации, около 02.30 украинским наблюдателем в районе Водяного было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы боевиков до 4 человек, которые следовали в направлении села Водяное.

"При приближении противника на выгодную дистанцию завязался бой, враг поспешно отступил. Потери противника уточняются. На месте боестолкновения нашими защитниками найдены останки РПГ-7В и поврежденный АК-74. Потерь среди личного состава бригада не имеет", - отметил Гуцуляк.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы #раненый
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