В Украине с 2023 года владение английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра – концепция Минобразования

Министерство образования и науки Украины разработало и утвердило концепцию развития английского языка в университетах, которая предусматривает необходимость уровня В1 как обязательное условие вступления и преподавания профильных дисциплин на иностранном языке.

"Документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов, владение английским языком на уровне не менее В1 станет обязательным условием для вступления, В2 – для выпуска, часть профильных дисциплин предлагают сделать англоязычными и проводить регулярные "скрининги знаний", в частности, ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата" – говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в понедельник.

В частности, концепция предполагает, что до 2023 году уровень владения английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра.

Отмечается, что это предполагает прохождение обязательного "скринингового" теста по английскому языку всеми абитуриентами (например, внешнее независимое оценивание или стандартизированные иностранные тесты) с целью установления уровня владения языком.

Если уровень поступающего ниже В1, это не лишает его права участвовать в конкурсе на поступление на высшее образование в обычном режиме, но такие абитуриенты к началу учебного года (до 1 сентября или до 1 октября) должны пройти языковой интенсив для достижения уровня В1.

В министерстве подчеркивают, что будет обеспечиваться равный доступ к этому языковому интенсиву для достижения уровня В1 (очный, дистанционный).

"Через стандарты высшей школы будет прописано требование, что обязательно студент бакалавриата, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней – магистры и доктора философии с академическим компонентом – обязательным будет уровень В2", - говорится в сообщении.

Для поощрения университетов к преподаванию и студентов к изучению английского языка во время бакалавриата концепция Минобразования предусматривает увеличение часов и изменения содержания языковых дисциплин. Планируется, что в дальнейшем будут широко использовать экзамены для подтверждения уровня владения английского языка на уровне В2.

Среди прочего отмечается, что в среднесрочной перспективе (5-7 лет) планируется заменить экзамен выпускной экзамен обязательным стандартизированным единым выходным (квалификационным) экзаменом по английскому языку для всех студентов бакалавриата.

Кроме этого, чтобы создать живые стимулы для университетов и студентов к поддержке уровня английского языка на уровне В2, предлагается у студентов во время магистратуры ввести оценивания английского языка как компонента единого государственного квалификационного экзамена для большинства специальностей, в режиме "сдал/не сдал".

Также для специальностей, для которых не предусмотрен квалификационный экзамен, будут рекомендовать вузам проводить оценку владения английским языком во время аттестации магистров.

Концепция также рекомендует вузам включить оценивания качества преподавания английского языка отдельным пунктом в своей системе внутреннего обеспечения качества образования заведения, а Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования – сделать этот критерий обязательной частью внешней системы обеспечения качества.