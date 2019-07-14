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18:53 14.07.2019

На Донбассе боевики принудили местного жителя идти по минированной территории

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На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований заставили жителя Донецка идти по минированной территории, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"13 июля вечером гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года после запугивания российскими оккупантами и, выполняя их указания, был отправлен по минированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

Отмечается, что гражданское лицо не пострадало и в настоящее время допущено к подконтрольным украинским военнослужащим позициям.

"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", - подчеркнули в штабе.

Теги: #мирный_житель #оос #украина #донбасс
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