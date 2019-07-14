События

11:42 14.07.2019

У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6

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У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6

У северо-западного побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает в воскресенье геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, он находился в Индийском океане в 200 км от побережья города Брум.

Землетрясение произошло в 13:39 по местному времени (8:39 по Киеву).

Землетрясение ощутили жители значительной части штата Западная Австралия, сообщает австралийский телеканал ABC. В частности, подземные толчки почувствовали жители города Брум, оно дошло и до столицы Западной Австралии города Перт, расположенного на юго-западе страны.

Синоптики исключили возможность цунами после землетрясения.

Информация о жертвах и крупных разрушениях не поступает, однако в городе Брум незначительно повреждены некоторые здания.

Теги: #землетрясение #австралия
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