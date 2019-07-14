У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6
У северо-западного побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает в воскресенье геологическая служба США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, он находился в Индийском океане в 200 км от побережья города Брум.
Землетрясение произошло в 13:39 по местному времени (8:39 по Киеву).
Землетрясение ощутили жители значительной части штата Западная Австралия, сообщает австралийский телеканал ABC. В частности, подземные толчки почувствовали жители города Брум, оно дошло и до столицы Западной Австралии города Перт, расположенного на юго-западе страны.
Синоптики исключили возможность цунами после землетрясения.
Информация о жертвах и крупных разрушениях не поступает, однако в городе Брум незначительно повреждены некоторые здания.