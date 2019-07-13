В Украину вернулся экс-сослуживец Маркива нардеп Маткивский, в отношении которого итальянский суд решил инициировать уголовное дело

Бывший сослуживец военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, внефракционный народный депутат Богдан Маткивский, в отношении которого итальянский суд решил направить запрос на открытие уголовного производства, вернулся в Украину из Италии, сообщил украинский посол Евгений Перелыгин.

"Еще одно решение от вчера (цитирую по памяти): направить в римскую прокуратуру представление прокурора суда г.Павия об открытии дела против непосредственного руководителя Виталия (Виталия Маркива - ИФ) во время событий у горы Карачун в 2014 году, народного депутата Украины Богдана Маткивского за соучастие в убийстве. Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или либо беспокойство за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину", - сообщил посол Украины в Италии Перелыгин на странице в соцсеи Фейсбук в субботу.

Он отметил, что украинской стороне "пришлось рассмотреть много вариантов, где "переходить границу". "Но, в конце концов, в сопровождении консулов на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - рассказал Перелыгин.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.