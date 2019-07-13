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11:42 13.07.2019

Синоптики прогнозируют грозы в западных, северных и центральных областях Украины

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Синоптики прогнозируют грозы в западных, северных и центральных областях Украины

В ближайшие сутки в западных, северных и центральных областях Украины погода будет неустойчивой с грозовыми дождями, на остальной территории преимущественно сухая воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в южной части ночью 12-17°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 июля самая высокая температура днем была +33,2 в 1951г., самая низкая ночью -8,0 в 1911г.

В понедельник, 15 июля, в Украине, кроме юга и востока, грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на юге до 17°; днём 19-24°, в южных и восточных областях до 27°.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

13 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-24°, возле Одессы и Приморского 18°, в Днепре, в пределах Киева, 20°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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