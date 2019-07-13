На границе с Польшей у львовянки изъяли таблетки с псевдоэфедрином

Около 300 таблеток с псевдоэфедрином изъяли сотрудники СБУ в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей, сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

По данным пресс-службы, медпрепараты контрабандным путем провозила жительница Львова, которая возвращалась в Украину рейсовым автобусом.

Как указано в сообщении, львовянка перевозила такого вида медпрепараты на протяжении длительного периода времени.

По данным СБУ, псевдоэфедрин используют для изготовления метамфетамина в лабораторных условиях.

Медпрепараты изъяты, продолжается следствие в рамках уголовного производства, открытого по статье "контрабанда наркотиков".

Тб