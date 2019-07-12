Трамп думает над увольнением директора Нацразведки

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения директора Национальной разведки страны Дэна Коутса, сообщает в пятницу американское издание Axios со ссылкой на собственные источники, приближенные к главе государства.

При этом, по словам собеседников издания, Трамп не сообщил о том, когда он может объявить об этом шаге. Они лишь отметили, что обсуждение этой темы идет уже на протяжении нескольких месяцев, и о возможных перестановках в упомянутом ведомстве президент говорит, как минимум, с февраля.

Один из собеседников Axios, который общался с Трампом по вопросу о Коутсе неделю назад, сообщил, что у него сложилось впечатление, что это произойдет "скорее раньше, чем позже".

Директор Национальной разведки является одним из ближайших советников президента и Совета национальной безопасности, он ежедневно проводит секретные брифинги для президента. Один из источников Axios, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что Трамп в частной беседе говорил, что управление директора Национальной разведки является ненужной бюрократической прослойкой, от которой он хотел бы избавиться. Однако упразднить это управление невозможно по политическим соображениям, в связи с чем, согласно данным источников, Трамп намерен понизить статус этой структуры.

"Пришло время перемен. Дан - замечательный парень, но президент больше не слушает его", - цитирует Axios слова представителя администрации.

Между тем, отмечает издание, в Белом доме отказались от каких-либо комментариев на эту тему. "У нас нет каких-либо объявлений в настоящее время", - сообщили там.