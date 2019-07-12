Зеленский по жалобе сотрудников "Южмаша" им.Макарова попросил Кличко рассчитаться за поставленные трамваи

Сотрудники государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А.Макарова" (Южмаш) в г.Днепр пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что городская власть Киева не рассчиталась за поставленные столице трамваи. Зеленский сразу же позвонил мэру Киева Виталию Кличко с просьбой решить этот вопрос.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в пятницу во время визита на предприятие Зеленский получил соответствующую жалобу.

"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам", - сказал он во время разговора с Кличко.

Президент продолжил: "Но самый главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа".

Зеленский также попросил Кличко по возможности разобраться с финансами. "А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", - завершил разговор президент.