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17:33 12.07.2019

Образовательным омбудсменом станет директор киевской спецшколы №148 Горбачев - Минобразования

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Образовательным омбудсменом станет директор киевской спецшколы №148 Сергей Горбачев, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"Министр Лилия Гриневич определилась с кандидатурой на должность образовательного омбудсмена – им станет Сергей Горбачев, директор специализированной школы №148 Киева. Определяющим фактором при принятии решения стало знание системы образования на разных, в том числе управленческих ступенях, а также понимание ценностей и сути начатых образовательных реформ", - говорится в сообщении Минобразования в пятницу.

Отмечается, что среди других кандидатов, которые были рекомендованы специально созданной комиссией при Минобразования, были юрист с опытом работы со сложными подростками в рамках системы пробации Ирина Яковец, а также Олеся Ващук, которая имеет опыт правозащитной деятельности.

В министерстве добавили, что теперь Горбачеву необходимо найти и отобрать себе офис 15 сотрудников.

Как сообщалось, 6 июня 2018 года Кабинет министров Украины одобрил создание 1 января 2019 года службы образовательного омбудсмена и утвердил порядок обращения к нему.

Теги: #минобразования #омбудсмен #гриневич
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