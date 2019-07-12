События

16:54 12.07.2019

В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

1 мин читать
В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

В Государственном бюро расследований (ГБР) подтверждают факт обысков в Государственной фискальной службе (ГФС), которые касаются возможных незаконных действий руководства ГФС Украины.

"Действительно, ГБР проводит обыски в ГФС, на Харьковской таможне. В Главном управлении ГФС в Харьковской области проводится выемка документов. Это производство касается возможных незаконных действий руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР в пятницу.

В Бюро отметили, что предварительно известно: чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции, и руководство ГФС приняло решение об отмене финансовых санкций в отношении этого товаропроизводителя, из-за чего госбюджет мог недополучить средства в сумме 650 млн грн.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что представители ГБР в пятницу начали обыски в Государственной фискальной службе в Киеве, следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

Теги: #гбр #гфс #обыски #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 12.07.2019
ГБР проводит обыски в ГФС

ГБР проводит обыски в ГФС

11:52 12.07.2019
В ГБР заявляют, что не проводили следственные действия в Офисе президента

В ГБР заявляют, что не проводили следственные действия в Офисе президента

10:59 12.07.2019
В офисе президента Украины отрицают, что у них были следственные действия

В офисе президента Украины отрицают, что у них были следственные действия

19:14 11.07.2019
Полиция Харьковской области с начала избирательной кампании возбудила 27 дел, связанных с выборами

Полиция Харьковской области с начала избирательной кампании возбудила 27 дел, связанных с выборами

15:01 11.07.2019
Подозреваемый в мздоимстве начальник Волынской таможни объявлен в розыск

Подозреваемый в мздоимстве начальник Волынской таможни объявлен в розыск

11:50 11.07.2019
ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

15:22 10.07.2019
Убытки от лжеминирований в Харьковской области превысили 5 млн грн - начальник облполиции

Убытки от лжеминирований в Харьковской области превысили 5 млн грн - начальник облполиции

18:06 09.07.2019
И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

17:00 09.07.2019
НАБУ и СБУ проводят обыски в фонде Госимущества

НАБУ и СБУ проводят обыски в фонде Госимущества

15:06 09.07.2019
Структура таможни должна быть оптимизирована - Гончарук

Структура таможни должна быть оптимизирована - Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

ГБР проводит обыски в ГФС

Зеленский и Филатов договорились о завершении ремонта Центрального моста в Днепре до 14 сентября, иначе мэр уйдет в отставку

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

Образовательным омбудсменом станет директор киевской спецшколы №148 Горбачев - Минобразования

Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

Зеленский поручил найти средства и ускорить строительство окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог

Портнов сообщил о закрытии дела относительно подачи им в ГБР якобы заведомо неправдивого заявления

На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

Зеленский и Филатов договорились о завершении ремонта Центрального моста в Днепре до 14 сентября, иначе мэр уйдет в отставку

Зеленский пообещал средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА