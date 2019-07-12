В ГБР подтвердили факт обысков в ГФС

В Государственном бюро расследований (ГБР) подтверждают факт обысков в Государственной фискальной службе (ГФС), которые касаются возможных незаконных действий руководства ГФС Украины.

"Действительно, ГБР проводит обыски в ГФС, на Харьковской таможне. В Главном управлении ГФС в Харьковской области проводится выемка документов. Это производство касается возможных незаконных действий руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР в пятницу.

В Бюро отметили, что предварительно известно: чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции, и руководство ГФС приняло решение об отмене финансовых санкций в отношении этого товаропроизводителя, из-за чего госбюджет мог недополучить средства в сумме 650 млн грн.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что представители ГБР в пятницу начали обыски в Государственной фискальной службе в Киеве, следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.