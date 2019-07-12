ГБР проводит обыски в ГФС

Представители Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу начали обыски в Государственной фискальной службе в Киеве, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По его данным, следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

Агентству пока не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в ГБР.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 декабря 2018 года утвердил проект этого мирового соглашения, предусматривающего отмену ГФС налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн грн.

Правительство поручило и.о. главы ГФС Александру Власову подписать мировое соглашение, что и было сделано 31 января 2019 года.

В марте 2015 года ЧАО "Филип Моррис Украина" получило от Харьковской таможни разрешение на использование режима давальческой переработки на таможенной территории Украины на период с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года. Однако впоследствии главное управление ГФС в Харьковской области провело внеплановую проверку, по результатам которой 14 июня 2016 года приняло налоговые уведомления-решения, которыми обязало компанию оплатить ввозную пошлину, дополнительный импортный сбор и НДС на импорт материалов, а также штрафные санкции на общую сумму 635,3 млн грн.

"Филип Моррис Украина" расценила действия ГФС как давление на компанию, после чего стороны вступили в судебную тяжбу. С ее затягиванием Philip Morris International заявило о намерении подать на Украину в международный инвестиционный арбитраж.

Philip Morris International – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.