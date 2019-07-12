Зеленский поручил найти средства и ускорить строительство окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог

Президент Украины Владимир Зеленский поручил найти средства и ускорить процесс строительства окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог.

Как сообщает пресс-служба президента, в пятницу во время рабочей поездки в Днепропетровскую область он ознакомился с ходом ремонта участка автомобильной дороги Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Президент поинтересовался у и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, кто отвечает за реконструкцию объездной дороги и в какие сроки будут выполнены все работы.

Зеленский отметил, что по предоставленной ему информации в последние годы увеличивалось финансирование Укравтодора на содержание аппарата, в то же время на дороги средств не хватало.

"Очень много лет не решается этот вопрос – речь идет об окружной и о дороге на Кривой Рог. Давайте завершим эти два объекта, договоримся, что на Кривой Рог и на Никополь сделаем. Надо найти деньги на эти две дороги", - подчеркнул он.

По словам Новака, нужно два года на завершение работ на этих дорогах, учитывая способности строительных компаний и финансирования.

Было договорено приложить максимум усилий, и в течение этого и следующего годов завершить строительство, отмечается в сообщении.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что есть информация о том, что в каждой области есть люди, влияющие на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства.

"Мы вам даем эти фамилии, и можете уволить этих людей. Уволить и направить (информацию – ИФ) в правоохранительные органы", - добавил Зеленский, обращаясь к Новаку.