События

15:43 12.07.2019

Зеленский поручил найти средства и ускорить строительство окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог

2 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский поручил найти средства и ускорить процесс строительства окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог.

Как сообщает пресс-служба президента, в пятницу во время рабочей поездки в Днепропетровскую область он ознакомился с ходом ремонта участка автомобильной дороги Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Президент поинтересовался у и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, кто отвечает за реконструкцию объездной дороги и в какие сроки будут выполнены все работы.

Зеленский отметил, что по предоставленной ему информации в последние годы увеличивалось финансирование Укравтодора на содержание аппарата, в то же время на дороги средств не хватало.

"Очень много лет не решается этот вопрос – речь идет об окружной и о дороге на Кривой Рог. Давайте завершим эти два объекта, договоримся, что на Кривой Рог и на Никополь сделаем. Надо найти деньги на эти две дороги", - подчеркнул он.

По словам Новака, нужно два года на завершение работ на этих дорогах, учитывая способности строительных компаний и финансирования.

Было договорено приложить максимум усилий, и в течение этого и следующего годов завершить строительство, отмечается в сообщении.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что есть информация о том, что в каждой области есть люди, влияющие на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства.

"Мы вам даем эти фамилии, и можете уволить этих людей. Уволить и направить (информацию – ИФ) в правоохранительные органы", - добавил Зеленский, обращаясь к Новаку.

Теги: #днепр #зеленский #средства #дорога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:11 12.07.2019
Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

13:55 12.07.2019
Зеленский и Филатов договорились о завершении ремонта Центрального моста в Днепре до 14 сентября, иначе мэр уйдет в отставку

Зеленский и Филатов договорились о завершении ремонта Центрального моста в Днепре до 14 сентября, иначе мэр уйдет в отставку

13:49 12.07.2019
Зеленский пообещал средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"

Зеленский пообещал средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"

13:25 12.07.2019
После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

13:10 12.07.2019
Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

12:21 12.07.2019
В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

12:05 12.07.2019
Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

11:50 12.07.2019
Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

11:37 12.07.2019
Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

00:30 12.07.2019
Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

ГБР проводит обыски в ГФС

Зеленский и Филатов договорились о завершении ремонта Центрального моста в Днепре до 14 сентября, иначе мэр уйдет в отставку

СБУ подозревает экс-замдиректора "Укрхимтрансаммиака" в растрате 8,5 млн грн

В ГБР заявляют, что не проводили следственные действия в Офисе президента

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

Портнов сообщил о закрытии дела относительно подачи им в ГБР якобы заведомо неправдивого заявления

ГБР проводит обыски в ГФС

На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

СБУ подозревает экс-замдиректора "Укрхимтрансаммиака" в растрате 8,5 млн грн

В ГБР заявляют, что не проводили следственные действия в Офисе президента

Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

В офисе президента Украины отрицают, что у них были следственные действия

Упавшая на рельсы метро в Киеве женщина погибла - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА